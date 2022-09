Repórter da ESPN assediada desabafa: 'não foi só um beijinho no rosto'

A repórter Jéssica Dias, assediada com um beijo no rosto enquanto fazia uma entrada ao vivo para a ESPN antes do jogo entre Flamengo e Velez Sarsfield, usou suas redes sociais para protesta contra o ato e cobrar punições.

Após o incidente, o homem foi detido por pessoas que estavam próximos a repórter. Marcelo Benevides Silva teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia. Ele prestou depoimento na delegacia do Maracanã e passou por julgamento no Juizado Especial Criminal (Jecrim), no próprio estádio.

Na sua postagem, Jéssica fez questão de enfatizar que não "foi só um beijinho no rosto", disse. "Eu sofri importunação sexual, e isso é crime", completou.



Casamento marcado

Para seus seguidores, Jéssica destacou que sábado será seu casamento. "Sábado eu me caso e no altar vou beijar o homem que eu permiti que o fizesse. Ficarei uns dias longe daqui e dos canais. Obrigada a todos", disse

Confira sua postagem: