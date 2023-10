Relatório da CPI das Pirâmides Financeiras pede indiciamento de Ronaldinho Gaúcho

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis Moreira, foram alvo de um pedido de indiciamento por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras. O pedido foi feito através de um relatório entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB/MA).

Ronaldinho é investigado por suposto envolvimento em um esquema de estelionato. No centro do suposto esquema estaria uma empresa de comercialização de criptomoedas (tipo de dinheiro totalmente digital), que teria deixado investidores no prejuízo.

Legenda: Ronaldinho está sendo investigando por suposta participação em esquema de Pirâmides Financeiras. Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

“Nos deparamos com uma situação de milhares de pessoas lesadas por um esquema criminoso que ele fez propaganda. Mais do que isso, era anunciado como sócio-fundador dessa empresa”, disse o deputado Ricardo Silva (PSD/SP), relator da CPI.

ENTENDA O CASO

Ronaldinho é apontado como fundador e sócio-proprietário de uma empresa de criptomoedas, alvo de uma ação coletiva que pede R$ 300 milhões em ressarcimentos de prejuízos aos investidores. A empresa bloqueou as contas e não pagou quem investiu.

“Não é verdade que sou fundador e sócio-proprietário. Os sócios utilizaram indevidamente o meu nome para criar a razão social. Inclusive eu já fui ouvido pelo MPSP e pela PCRJ, na condição de testemunha. Jamais autorizei a utilização do meu nome e imagem pela empresa”, disse Ronaldinho anteriormente em depoimento à CPI.