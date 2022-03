Reino Unido bloqueia bens de bilionário russo dono do Chelsea; clube é proibido de contratar

O Reino Unido anunciou sanções pesadas nesta quinta (10) contra o bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea. As medidas são motivadas pelas ligações do empresário com o governo da Rússia, que iniciou uma invasão militar e uma guerra no território da Ucrânia.

O parlamento decretou que os bens de Abramovich estão bloqueados. Quanto ao time, não poderá mais vender ingressos, mercadorias e concluir transferências de jogadores.

No início do mês, o gestor tinha colocado o Chelsea à venda. As primeiras decisões contrárias ao russo eram a proibição da concessão de cidadania britânica e de moradia.

Legenda: O Chelsea conquistou 18 troféus desde a chegada de Abramovich, se tornando uma potência mundial Foto: Giuseppe Cacace / AFP

“As sanções de hoje fazem parte do suporte constante do Reino Unido pelo povo da Ucrânia. Seremos impiedosos na perseguição àqueles que permitem a morte de civis, destruição de hospitais e a ocupação ilegal de territórios soberanos”, declarou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Para além de Abramovich, outros cinco oligarcas russos também foram punidos. Ao todo, os bens do grupo totalizam US$ 19 bilhões (cerca de R$ 105 bilhões). Veja lista:

Bilionários russos punidos pela Grã-Bretanha

Roman Abramovich, dono do Chelsea

Igor Sechin, CEO da Rosneft

Oleg Deripaska, acionista do grupo En+

Dmitri Lebedev, chefe do banco Rossiya

Alexei Miller, CEO da Gazprom

Nikolai Tokarev, presidente da Transneft