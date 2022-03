Chelsea é colocado à venda por dono russo; veja valor bilionário

A trajetória do magnata russo Roman Abramovich no Chelsea está próxima do fim. Após comprar o clube inglês em 2003 e conquistar inúmeros títulos, o bilionário recebeu sanções da Grã-Bretanha devido ao ataque da Rússia na Ucrânia, e decidiu se desfazer da equipe o mais rápido possível.

“Abramovich está desesperado. Ele está tentando vender todas as posses na Inglaterra e também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira (1º) para comprar o Chelsea”, afirmou o empresário suíço Hansjorg Wyss ao jornal "Blick".

Alvo do parlamento inglês, Abramovich foi proibido de morar na Inglaterra, não pode portar a cidadania do país e pode ter bens confiscados devido ao contato com o governo da Rússia. Além do Chelsea, o bilionário tem outros ativos e empresas na Grã-Bretanha, que devem ser negociadas.

Valor para compra

Segundo a imprensa inglesa, o pedido inicial de Abramovich para negociar o Chelsea é 3 bilhões de euros (cerca de R$ 17 bilhões). O time é atual campeão da Champions League e Mundial de Clubes.

Desde que assumiu a equipe, o magnata investiu mais de 2 bilhões de libras (aproximadamente R$ 13,7 bilhões) em quase 20 anos. Ao todo, a fortuna do russo é estimada em 8,4 bilhões de libras.