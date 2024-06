Rei Pelé terá pouco mais de 15 mil torcedores para final do Nordestão; veja esquema de segurança

O estádio Rei Pelé, em Maceió, deverá estar com a carga máxima liberada completamente lotada para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, entre Fortaleza e CRB, neste domingo (9). Com isso, 15.200 torcedores devem presenciar de perto a conquista da orelhuda na 21ª edição do torneio regional.

Para garantir a segurança de tricolores e alvirrubros, a Polícia Militar terá aproximadamente 500 policiais trabalhando dentro e fora do estádio. Os torcedores visitantes, que serão cerca de 1.600, serão escoltados pela Cavalaria e pela Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam). Os ônibus que levarem os tricolores serão estacionados na Academia da Polícia Militar e levados até o acesso específico ao estádio. As delegações dos times também serão escoltadas pela Rotam.

As duas torcidas terão acesso por rotas distintas, não havendo contato entre elas. Os portões do Rei Pelé serão abertos às 14 horas. Na praça esportiva, 150 seguranças particulares vão auxiliar na operação de jogo. Haverá também pelo menos 26 bombeiros.

Para o final do duelo, a torcida do time campeão será liberada somente após entrega da premiação e quando constatada a dispersão da torcida do time vencido.

A partida entre CRB e Fortaleza está marcada para iniciar às 16h30. O Tricolor tem a vantagem de ter vencido na ida por dois gols de diferença. Enquanto o Leão tenta o tricampeonato, o Galo da Praia busca um título inédito.