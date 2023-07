Regularizado, Orejuela revela expectativa pela estreia no Ceará: 'vamos conquistar o que queremos'

O lateral-direito Orejuela, de 27 anos, foi apresentado na tarde desta terça-feira (4), na sala de imprensa do Ceará. O camisa 28 disse estar à disposição para o desafio de colocar o clube na Série A. O atleta avaliou o momento com Guto Ferreira e a disputa por espaço com Warley e Michel Macêdo.

Com status de assumir a vaga na lateral-direita da equipe de Porangabuçu, Orejuela está há pouco mais de uma semana na capital cearense. Ele já está regularizado e pode estrear pelo Vovô. O apoio da torcida e a busca pelo acesso foram os combustíveis que trouxeram o atleta aí Ceará.

“Eu estou cem por cento, estou bem. Estava trabalhando no clube que eu estava, vinha treinando normal e estou cem por cento à disposição se o professor precisar de mim na sexta-feira”, avalia o jogador.

DESAFIO COM O CEARÁ

Com atuações em equipes brasileiras na Série A por Cruzeiro, Athletico e São Paulo, o lateral avaliou o momento do Ceará. De acordo com o atleta, o elenco alvinegro irá conquistar o objetivo que é o acesso à elite nacional.

"Eu não tive a menor dúvida de entrar nesse desafio. Sei que é um desafio difícil, a Série B é muito difícil. Mas aqui é um time de Série A, um time grande, então, eu sei que em dezembro, no final do ano, vamos conquistar o que queremos", aponta o Orejuela.

NOVO TREINADOR

Orejuela foi anunciado no Vozão quando o treinador ainda era Eduardo Barroca. Com o comandante anterior e o novo, o colombiano teve poucos momentos, mas disse estar disponível para atuar em qualquer esquema.

“Foi pouco o que trabalhei com o professor anterior. Agora que chegou o treinador novo, que é o Guto Ferreira, também trabalhamos pouco. Aos poucos vou conhecendo o que ele quer dentro de campo, ainda não falei com ele sobre o que precisa dentro do campo, mas vai ser um trabalho lindo, pontua o camisa 28.

HISTÓRICO DE LESÕES

No começo da temporada, em fevereiro, o jogador sofreu um estiramento na posterior da coxa direita. De lá para cá, o atleta ficou à disposição, mas perdeu espaço com Dorival Júnior. No tricolor paulista foram apenas oito jogos em 2023.

CARREIRA DO LATERAL

Natural da Colômbia, Orejuela começou a carreira no Deportivo Cali. Além do time colombiano, o jogador atuou pelo time B do Ajax, da Holanda, Cruzeiro, Athletico-PR e São Paulo.