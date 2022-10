Rede Cuca x Campinas pela Superliga de vôlei: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca entra em quadra nesta quinta-feira (27) para encarar o Vôlei Renata Campinas. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. As equipes vão em busca da primeira vitória na Superliga de vôlei masculino. Veja tabela de jogos.

Como chega o Rede Cuca?

O Rede Cuca está em último na tabela. Para o duelo contra o time paulista, o técnico Marcelo Negrão terá a equipe completa, com a chegada do ponteiro Sérgio Gason, que foi campeão com a seleção brasileira no Mundial Universitário da modalidade. Na estreia, a equipe cearense foi derrotada pelo Cruzeiro por 3 sets a 0. Apesar do resultado, o time fez um bom jogo diante do atual campeão do torneio e mostrou potencial para evoluir durante a temporada.

"Jogamos nada mais nada menos contra a equipe campeã do mundo. Então, muita coisa está por vir. Foi um parâmetro muito bom para a gente dar prosseguimento na temporada. Eu estou muito orgulhoso do time", disse o treinador.

Legenda: Rede Cuca Vôlei encara o Campinas nesta quinta-feira. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Como chega o Campinas?

O Campinas fez um jogo duro contra o São José e foi derrotado por 3 sets a 2. Atual tricampeão paulista, a equipe comandada por Horácio Dileo está em sétimo na tabela. Esta é a 13ª participação na Superliga, em todas chegou aos playoffs, e é uma das favoritas ao título do torneio.

ESCALAÇÕES:

Rede Cuca: Reinaldo Outeiro, Hevaldo, Evandro, Tiago Saunders, Erick Barbosa e Sérgio Gason (ponteiros), Guilherme “Tuba”, Paulo Lamounier e Jonas Neves (levantadores); Gabriel Mussi, Victor Moreira e Lucas Sousa (centrais), Nairton Silva, Gustavo Moura e Reynaldo Green (opostos), Raphinha Gonçalves e Caio Lessa (líberos). Técnico: Marcelo Negrão.

Campinas: Demian González e Everaldo (levantadores); Adriano, João Franck, Lucas Lima e Nicolas Lazo (ponteiros); Lucas Borges e Felipe Roque (opostos); Lucas Fonseca, Barreto e Felipe Brito (centrais) e Alexandre (líbero). Técnico: Horário Dileo.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

FICHA TÉCNICA

Rede Cuca x Campinas

Data e hora: 27/10, às 21h30 (de Brasília)

Local: Gin. Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE)

