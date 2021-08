Rebeca Andrade tenta 3ª medalha em Tóquio no solo; veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira, a partir das 5h45 (horário de Brasília), com transmissão do Grupo Globo (TV Globo e SporTV), a ginasta Rebeca Andrade disputará no solo a sua terceira final. Ela foi vice-campeã no individual geral, ganhando a primeira medalha do Brasil em toda a história de sua participação na ginástica artística feminina nos Jogos. Ao som de "Baile de Favela", Rebeca chega bem cotada a um lugar no pódio depois de obter a quarta melhor nota no solo nas etapas classificatórias.

Sobre a escolha da música, Rebeca explicou porque trocou Beyoncé pelo funk de autoria de MC João. "Quis fazer algo para mostrar a cultura brasileira. Adoro dançar funk. Sou preta e vou representar os pretos, mas também os brancos, azuis, amarelos... Quero representar todo mundo independentemente da cor."

Rhony Ferreira, coreógrafo de Rebeca, afirmou ao SporTV que a ginasta brasileira prepara uma surpresa para a disputa final no solo. "Ela vai ter uma surpresinha aí e, se Deus quiser, vai emplacar essa medalha. Peço que todos os brasileiros torçam pela Rebeca nessas finais. O baile não vai ser só na favela, mas no Brasil inteiro", afirmou Ferreira.

Serviço

Final da ginástica artística (solo)

Horário: 6h

Transmissão: TV Globo e SporTV