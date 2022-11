Real Sociedad x Manchester United: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Sociedad e Manchester United entram em campo nesta quinta-feira (3), às 14h45 de Brasília, no Anoeta Stadium, em San Sebastián (ESP), para disputar a sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa 22/23. As equipes estão no Grupo E.

A Real Sociedad, mandante nesta partida, está na liderança, somando 15 pontos em cinco jogos disputados, ou seja, com 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada a equipe venceu o Omonia por 2 a 0. Já o Manchester United ocupa atualmente a segunda colocação do grupo, com 12 pontos somados em cinco partidas. A equipe vem de vitória sobre o Sheriff por 3 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Cultura e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Pacheco e Rico; Merino, Zubimendi e Guevara; Mendez; Sorloth e Fernandez. Técnico: Imanol Alguacil.

Manchester United: De Gea; Dalot, Martinez, Maguire e Shaw; Casemiro e Eriksen; Elanga, Fernandes e Rashford; Ronaldo. Técnico: Erik ten Hag.

REAL SOCIEDAD X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

Local: Anoeta Stadium, em San Sebastián (ESP)

Data: 03/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 14h45 (de Brasília)

Árbitro: Georgi Kabakov (BUL)

Assistentes: Martin Margaritov (BUL) e Diyan Valkov (BUL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Marco Fritz (ALE)