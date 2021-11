Real Madrid X Sevilla: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid entra em campo neste domingo (28), às 17h (horário de Brasília), contra o Sevilla, em duelo pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Santiago Bernabéu, em Madrid.

A partida é um confronto direto pela liderança do certame. Os merengues lideram com 30 pontos, enquanto o Sevilla está em 3º com 28.

O Real Madrid vem de goleada imposta ao Granada por 4 a 1 fora de casa, enquanto o time visitante tropeçou, empatando com o Alavés por 2 a 2.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela Fox Sports

Prováveis escalações

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Sevilla

Bounou; Montiel, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Lamela, Mir, Ocampos. Técnico: Julen Lopetegui

Ficha Técnica

La Liga - 15ª rodada

Data e horário: 28/11/2021, às 17h

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Onde assistir: Fox Sports

