Real Madrid x Juventus na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions League, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Éder Militão e Fran García; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr.
Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly e Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli e Kalulu; Francisco Conceição; David e Kenan Yildiz.
REAL MADRID X JUVENTUS | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
