Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Real Madrid x Juventus na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mbappé e Rodrygo comemoram gol do Real Madrid
Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Champions League, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Éder Militão e Fran García; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr.

Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly e Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli e Kalulu; Francisco Conceição; David e Kenan Yildiz.

REAL MADRID X JUVENTUS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
  • Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de jogadores de Bahia e Internacional, que se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogada

Bahia x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 8 minutos
Harry Kane em ação pelo Bayern de Munique

Jogada

Bayern de Munique x Club Brugge na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga

Alexandre Mota Há 8 minutos
Liverpool

Jogada

Eintracht Frankfurt x Liverpool na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 15 minutos
Estêvão

Jogada

Chelsea x Ajax na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga

Alexandre Mota Há 18 minutos
Foto de Real Sociedad e Real Madrid duelam por vaga na final da Copa do Rei da Espanha

Jogada

Real Madrid x Juventus na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 24 minutos
Foto de Arrascaeta, jogador de futebol, comemorando gol do Flamengo na Série A

Jogada

Flamengo x Racing na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da semifinal de ida da Libertadores 2025

Daniel Farias Há 37 minutos