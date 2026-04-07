Real Madrid x Bayern de Munique: confira onde assistir, horário e escalações

A partida é válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Legenda: O atacante brasileiro Vini Júnior é uma das principais estrelas do Real Madrid
Foto: Javier Soriano / AFP

O futebol europeu tem um dos principais clássicos nesta quarta-feira (7): Real Madrid x Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Nas oitavas, o time espanhol de Vini Júnior e Mbappé eliminou o Manchester City com um placar agregado de 5 a 1. Já os alemães superaram o Atalanta com gregado de 10 a 2 no mata-mata.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (15). O duelo será na Arena de Munique, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV Aberta), TNT (TV Fechada) e HBO Max (Streaming).

Prováveis escalações

  • Real Madrid | Lunin; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler, Pitarch; Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.
  • Bayern de Munique | Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlović e Olise; Luis Díaz, Gnabry e Kane. Técnico: Kompany.

Ficha técnica | Real Madrid x Bayern de Munique 

  • Competição: Liga dos Campeões - Oitavas de FInal
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha
  • Data: quarta-feira, 07 de abril de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Árbitro: Michael Oliver (ING)
Vini Júnior em ação pelo Real Madrid

