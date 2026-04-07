Real Madrid x Bayern de Munique: confira onde assistir, horário e escalações
A partida é válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões
O futebol europeu tem um dos principais clássicos nesta quarta-feira (7): Real Madrid x Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Nas oitavas, o time espanhol de Vini Júnior e Mbappé eliminou o Manchester City com um placar agregado de 5 a 1. Já os alemães superaram o Atalanta com gregado de 10 a 2 no mata-mata.
O jogo de volta será na próxima quarta-feira (15). O duelo será na Arena de Munique, às 16h (de Brasília).
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV Aberta), TNT (TV Fechada) e HBO Max (Streaming).
Prováveis escalações
- Real Madrid | Lunin; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler, Pitarch; Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.
- Bayern de Munique | Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlović e Olise; Luis Díaz, Gnabry e Kane. Técnico: Kompany.
Ficha técnica | Real Madrid x Bayern de Munique
- Competição: Liga dos Campeões - Oitavas de FInal
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha
- Data: quarta-feira, 07 de abril de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Árbitro: Michael Oliver (ING)