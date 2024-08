RB Bragantino x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola no gramado do Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h30 (de Brasília).

O jogo da volta acontece no dia 20, às 21h30, na Neo Química Arena.

No Campeonato Brasileiro Série A as equipes se encontram em situações diferentes. O Corinthians ocupa a 17ª colocação do torneio, com 21 pontos. Além disso, está há seis jogos sem saber o que é vitória, contabilizando cinco empates e uma derrota.

Já o RB Bragantino se encontra na 11ª posição do Brasileirão com 27 pontos. O time de Bragança Paulista também não vem de uma boa sequência, com cinco jogos sem vitória.

Ambas as equipes se enfrentaram recentemente pela 22ª rodada da Série A. O jogo aconteceu na Neo Química Arena e terminou em empate por 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN; Disney+ e SBT.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

