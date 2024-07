Rafaela Silva vence nova luta e avança às semifinais do judô nos Jogos Olímpicos de Paris

Uma das maiores estrelas do judô brasileiro, Rafaela Silva venceu mais uma luta e chegou às semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na manhã desta segunda-feira (29). Após bater Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, com um ippon na estreia, aplicou dois waza-ari, que também se transformou em ippon, na Eteri Liparteliani, da Geórgia.

Deste modo, fica mais próxima do pódio na categoria até 57kg. Caso vença a próxima luta, já chega na finalíssima, com chance de ouro ou prata. Em caso de derrota, vai para a repescagem e tem oportunidade de ganhar um bronze caso vença o embate.

A carioca retorna para uma Olimpíada após ser ouro nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, mas ficar ausente de Tóquio-2020 devido uma suspensão por conta de doping. No ranking mundial, é a atual 4ª colocada geral e chega forte na nova competição.

Daniel Cargnin é eliminado

Legenda: Algoz do brasileiro, Akil Gjakova é procurado pela polícia de Kosovo em Paris 2024 Foto: Alexandre Loureiro / COB

O judoca brasileiro Daniel Cargnin, bronze em Tóquio-2020, foi surpreendido na estreia e terminou eliminado dos Jogos de Paris 2024. O atleta perdeu para Akil Gjakova, de Kosovo, na categoria até 73kg.

No tatame, Daniel viu o adversário sofrer duas punições e ficou em vantagem, mas terminou sofrendo dois waza-ari restando um minuto para fim do duelo. Assim, encerra participação na competição internacional.