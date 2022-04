Radinho de pilha volta a ser liberado nos estádios de futebol de Pernambuco

Vai ter radinho de pilha, sim! Depois da repercussão negativa da proibição do uso do objeto nos estádios de futebol pernambucanos, o porta-voz da Polícia Militar do estado, Tenente-Coronel Luiz Cláudio Brito, disse que a decisão está revogada. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29), à Rádio Jornal.

“Essa medida restritiva com relação ao rádio foi suspensa. Ela será melhor estudada. Pode avisar aos ouvintes que a nossa corporação vai avaliar melhor”, disse o porta-voz.

A decisão da PM dizia respeito apenas aos rádios de pilha e foi muito criticada por quem frequenta estádios de futebol de Pernambuco. O objeto foi apontado como “risco para a segurança''. Na época, o trecho do comunicado da polícia dizia o seguinte: “Informamos que é vedado o ingresso de rádios de pilha, baterias, instrumentos musicais, apito e porta-bandeiras, bem como outros objetos que representem risco à segurança. A restrição atende aos protocolos de segurança implementados desde a Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil. Qualquer objeto que represente ameaça à integridade dos torcedores poderá ser apreendido”.

Nas próximas horas, a PM deve explicar como será a liberação do uso dos radinhos e informar se outros objetos apontados no último boletim sofrerão alguma sanção no estado de Pernambuco.

Legenda: PM de Pernambuco revoga decisão de proibir rádio de pilha em estádios de futebol do estado Foto: Tiago Caldas/Náutico

