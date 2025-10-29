Racing x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela Libertadores, em partida válida pela volta da semifinal. O jogo será às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina.

No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1x0, gol de Carrascal. Assim, o time carioca joga pelo empate para se classificar. Se o Racing vencer por um gol de diferença, levará a decisão para os pênaltis.

O Flamengo vem de derrota para o Fortaleza na Série A, no sábado (25), por 1x0 no Castelão. A equipe está na vice-liderança da Série A com 61 pontos.

ONDE ASSISTIR

Globo, getv, ESPN, Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Racing:

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Saúl (Samuel Lino); Arrascaeta, Gonzalo Plata (Luiz Araújo) e Carrascal.

Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Saúl (Samuel Lino); Arrascaeta, Gonzalo Plata (Luiz Araújo) e Carrascal.

