Racing x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Partida de volta da semifinal da Libertadores 2025

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:18)
Jogada
Legenda: Flamengo e Racing decidem uma vaga na Libertadores
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela Libertadores, em partida válida pela volta da semifinal. O jogo será às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina.

No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1x0, gol de Carrascal. Assim, o time carioca joga pelo empate para se classificar. Se o Racing vencer por um gol de diferença, levará a decisão para os pênaltis.

O Flamengo vem de derrota para o Fortaleza na Série A, no sábado (25), por 1x0 no Castelão. A equipe está na vice-liderança da Série A com 61 pontos.

ONDE ASSISTIR

Globo, getv, ESPN, Disney+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Racing:

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Saúl (Samuel Lino); Arrascaeta, Gonzalo Plata (Luiz Araújo) e Carrascal.

 

Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Saúl (Samuel Lino); Arrascaeta, Gonzalo Plata (Luiz Araújo) e Carrascal.

Arbitragem

  • Árbitro: Piero Maza (CHI)

  • Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

  • VAR: Juan Lara (CHI)

