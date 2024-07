Quem é Beatriz Ferreira, brasileira no Boxe nas Olimpíadas de Paris 2024

Beatriz Ferreira, de 31 anos, é uma das brasileiras que pode trazer a medalha de ouro para o Brasil no Boxe. Natural de Salvador, a baiana venceu sua primeira disputa nas oitavas-de-final da categoria 60 kg nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta segunda-feira (29), e está a uma vitória para garantir o pódio.

A atleta é filha do ex-pugilista Raimundo Oliveira Ferreira, conhecido como "Sergipe", que foi bicampeão brasileiro como profissional. Beatriz começou como aluna de boxe, depois se tornou professora e só então pugilista de alto rendimento.

Veja também Jogada Quadro de medalhas das Olímpiadas 2024 atualizado: qual posição do Brasil? Jogada Bruna Takahashi perde nas oitavas do tênis de mesa e se despede de Paris-2024

Segundo o site oficial das Olimpíadas, a brasileira iniciou a carreira aos 20 anos, o que é considerado relativamente tarde, comparando à trajetória de atletas. No entanto, ela já acumula uma série de conquistas.

Beatriz é bicampeã mundial e bicampeã pan-americana. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a brasileira saiu com medalha de prata no pescoço. Agora, em Paris, a atleta busca finalizar o ano com mais uma medalha olímpica.