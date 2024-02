Qual vai ser o salário de Lewis Hamilton na Ferrari? Veja o que se sabe

A Ferrari anunciou, nesta quinta-feira (1), Lewis Hamilton como piloto da equipe a partir de 2025. O britânico vem de 12 temporadas na Mercedes e após a confirmação de sua ida para a equipe italiana, uma das dúvidas é quanto o astro do automobilismo vai receber de salário. Os valores não foram divulgados.

No entanto, de acordo com o “MailSport”, periódico de Londres, Hamilton deve receber em torno de 40 milhões de euros anualmente (aproximadamente R$ 213 milhões). O valor equivale ao montante oferecido para o companheiro de equipe Charles Leclerc renovar com a escuderia.

O Heptacampeão mundial havia perdido o posto de piloto mais bem pago da Fórmula 1 para Max Verstappen, da Red Bull, que recebe entre 50 milhões e 70 milhões de euros por ano (R$267 milhões a R$373 milhões).

Hamilton completou, no dia 7 de janeiro, 39 anos e é considerado um dos desportistas mais bem sucedidos do planeta. O competidor foi campeão mundial de Fórmula 1, nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 e igualou o alemão Michael Schumacher, como maior número de vezes campeão da modalidade.

O Britânico ainda tem como maior ídolo do automobilismo o brasileiro Ayrton Senna.