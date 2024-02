Ferrari anuncia Lewis Hamilton para a temporada 2025

A Ferrari anunciou nesta quinta-feira (1), o britânico Lewis Hamilton como piloto da equipe a partir de 2025.

O anúncio foi feito via rede social, informando que o contrato com Hamilton será plurianual. "A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025, com um contrato plurianual".

Com a recente renovação de Charles Leclerc, Hamilton chegaria para o time italiano para o lugar do espanhol Carlos Sainz Jr.

Team Statement



