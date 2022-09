Qual o time do Bora Bill? Influencer vai de Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Ceará em uma semana

O cearense ‘Bora Bill’ viralizou na internet e fez sucesso no ambiente do futebol após um vídeo em um jogo de várzea. Com o sucesso, foi convidado para diversas ações e até para assistir partidas distantes da cidade de Croatá, no interior do Ceará, onde mora. E tudo deixa uma pergunta em aberto: qual o seu time do coração?

Em uma semana, o agora influencer demonstrou apoio para Ceará, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. A primeira vez que respondeu a questão foi no programa 'Os Donos da Bola', da Band. Na ocasião, disse um time para cada Estado.

“Lá no Ceará, sou torcedor do Fortaleza. No Rio, sou Flamengo. Em São Paulo, sou Palmeiras”, declarou.

Após uma semana, quando questionado sobre a situação no 'Jogada 1º Tempo', da TV Diário, exaltou o futebol cearense e inclui o Ceará no rol de equipes. O Vovô o convidou para assistir ao jogo com o São Paulo, na Castelão, pela Série A.

“Eu sou Ceará e sou Fortaleza, entendeu? Por ser do interiorzão. Não é que eu seja comentarista.... Eu gosto de ver o futebol cearense no alto. Qual cearense não gosta de ver o Ceará, o Fortaleza, disputando uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana? Sempre nas cabeças do Campeonato Brasileiro. É gratificante para nós, que moramos no interior, ver Ceará e Fortaleza nos representando nas competições", comentou.

Com a fama, Bill avalia propostas de trabalho e sonha em mudar a vida da família. Assim, deixou a cidade de Croatá, no interior do Ceará, para participar de eventos, como assistir Flamengo x São Paulo, no Maracanã, pela Copa do Brasil, e marcar presença no Rock in Rio, na cidade carioca.

MEME NAS REDES SOCIAIS

Bill Morais, Marcos Gonzalez e o primo Josiano são moradores do distrito de Betânia, em Croatá. Os novos fenômenos da internet vêm do futebol de várzea, o primeiro é técnico e jogador, o segundo é comentarista e o último narra os jogos.

Vídeos de Josiano chamando Bill de forma insistente durante as partidas viralizaram nas redes sociais. Bill, zangado, responde o familiar. Jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar e Richarlison também entraram na brincadeira.

