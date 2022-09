Sucesso na internet, 'Bora Bill' e Gonzalez projetam futuro: ‘estudando algumas propostas’

Bill Morais, o ‘Bora Bill’ e Lenda Gonzalez, o narrador, visitaram o Sistema Verdes Mares, em Fortaleza, nesta terça-feira (20). A dupla, que faz sucesso na TV 100 Futuro, participou do programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário. Além de muito futebol, eles falaram sobre a fama nas redes sociais, do time preferido e futuro.

“Esses últimos 12 dias, a minha vida deu essa reviravolta. Tenho passado por várias situações que jamais pensei em passar na minha vida. Só coisas boas. Estamos procurando aproveitar o máximo. Nós estamos estudando algumas propostas. Acredito que dê certo”, disse o técnico e jogador.

Perguntado sobre o time preferido, ele revela torcer tanto para Ceará quanto para Fortaleza.

“Eu sou Ceará e sou Fortaleza, entendeu? Por ser do interiorzão. Não é que eu seja comentarista.... Eu gosto de ver o futebol cearense no alto, entendeu? Qual cearense não gosta de ver o Ceará, o Fortaleza, disputando aí uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana... Estar sempre nas cabeças do Campeonato Brasileiro. É massas demais. É gratificante para nós, que moramos no interior, ver Ceará e Fortaleza nos representando nas competições".

MEME NAS REDES SOCIAIS

Bill Morais, Marcos Gonzalez e o primo Josiano são moradores do distrito de Betânia, em Croatá. Os novos fenômenos da internet vêm do futebol de várzea, o primeiro é técnico e jogador, o segundo é comentarista e o último narra os jogos.



Vídeos de Josiano chamando o primo de forma insistente durante as partidas viralizaram nas redes sociais. Bill, zangado, responde o familiar. Jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, Richarlison e Marcelo chegaram a entrar na brincadeira.

Bill e Gonzalez foram chamados para participar do Rock in Rio, além de acompanhar treino do Flamengo e a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã.

Veja como foi a participação no Jogada 1º Tempo:

