Ceará convida cearense 'Bora, Bill' para assistir jogo contra o São Paulo na Arena Castelão

O cearense ‘Bora Bill’, um dos sucessos da internet no momento com a viralização de um meme, foi convidado pelo Ceará Sporting Club para assistir a partida da equipe no domingo (18), contra o São Paulo, às 16h, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A.

O Diário do Nordeste apurou que o clube ainda aguarda um retorno por conta da agenda de Bill. Nesta quarta-feira (14), por exemplo, foi ao programa ‘Mais Você’, da Rede Globo, com apresentação de Ana Maria Braga. O cearense também participou de entrevista para a FlaTV.

Natural de Croatá, Bill viralizou nas redes sociais ao se transformar em um meme nacional. A situação ocorreu após a divulgação de um vídeo em que um primo o irrita durante um jogo de futebol de várzea, em campo de terra. Com o sucesso, Bill esteve no Rock in Rio.