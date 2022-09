'Bora, Bill' participa do programa Mais Você e manda recado para Ana Maria Braga

Depois de passar pelo Rock in Rio e visitar o CT do Flamengo, os cearenses 'Bora, Bill' e Marcos Gonzalez foram entrevistados para o Mais Você, programa da apresentadora Ana Maria Braga, na Rede Globo. A reportagem foi exibida na manhã desta quarta-feira (14).

A repórter Ju Massaoka conversou com o técnico e jogador de futebol de várzea, que viralizou nas redes sociais após bordão criado pelo primo, o narrador Josiano Morais. Durante os jogos do futebol de várzea, ele ficava chamando Bill de forma insistente, e o bordão caiu no gosto dos internautas após divulgação do vídeo do momento.

"No dia desse vídeo, a gente estava numa partida de futebol no campão de areia. Eu estava com a minha esposa e meu filho, e a gente teve o 'azar' de encontrar ele lá (o narrador). Aí, começou o mimimi: 'Bora, Bill'. Na última semana, foi só o que eu ouvi", disse Bill Morais.

De Croatá, no interior do Ceará, Bill Morais mandou um recado para a apresentadora da Globo.

"Ana Maria Braga, 'Bora, Bill' passando aí. Se Deus quiser, um dia eu vou aparecer no seu programa pessoalmente", finalizou.

