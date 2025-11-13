Diário do Nordeste
Quais as chances de rebaixamento do Fortaleza na Série A após empate com o Atlético-MG?

Probabilidade foi atualizada depois do Leão empatar com o Atlético-MG na Arena MRV

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Deyverson comemora gol pelo Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O empate do Fortaleza com o Atlético-MG em 3 a 3 na última quarta-feira (12) fez o Leão permanecer na 19ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici está com 31 pontos em 33 rodadas, a quatro pontos de sair da zona de rebaixamento.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Fortaleza ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

93%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99%
  • 19. Fortaleza: 93%
  • 18. Juventude: 77%
  • 17. Santos: 47%
  • 16. Vitória: 57%
  • 15. Internacional: 21%

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

Deyverson artilheiro Fortaleza
Legenda: Deyverson é o terceiro maior goleador do Fortaleza em 2025
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

UFMG

93,1%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 100%
  • 19. Fortaleza: 93,1%
  • 18. Juventude: 76,7%
  • 17. Santos: 59,4%
  • 16. Vitória: 51,7%
  • 15. Internacional: 16,7%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.

