PVC decreta vitória ou empate do Flamengo e rechaça chance do Ceará: "não vai acontecer"

O jornalista compartilhou um vídeo em suas redes sociais e 'cravou' que o Ceará não vai ganhar do Flamengo

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:17)
Jogada
Legenda: PVC cravou que o Ceará não vai ganhar do Flamengo
Foto: Reprodução / Redes sociais

O jornalista Paulo Vinícius Coelho compartilhou, em suas redes sociais, a informação de que, se o Flamengo for campeão do Brasileirão nesta quarta-feira (3) em partida contra o Ceará, no Maracanã, a CBF vai antecipar o último jogo do rubro-negro, contra o Mirassol, para sábado, a fim de facilitar a logística do time para a disputa do Intercontinental, que será disputado no Catar. Durante o vídeo, o jornalista afirma que “não vai acontecer” ao citar a possibilidade de o Vovô vencer a equipe carioca no Maracanã.

Quarta-feira (3) a equipe pode confirmar o título nacional diante do Ceará, no Maracanã, em jogo da penúltima rodada da competição. A equipe lidera a disputa com folga: soma 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras, restando apenas duas rodadas. 

Na última ronda, o Rubro-Negro enfrenta o Mirassol fora de casa, no domingo. A equipe precisa apenas de mais dois pontos para selar o título de 2025. Para isso, basta vencer o Vovô. Caso não consiga, ainda poderá levantar a taça se o Palmeiras não superar o Atlético-MG na Arena MRV.

