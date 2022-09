Neymar faz gol da vitória do PSG e alcança melhor início de temporada da carreira

O começo de temporada de Neymar Jr teve mais um capítulo de glória neste sábado. O brasileiro marcou o único gol da vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Stade Brestois, no Parque dos Príncipes. Com o gol, Neymar chegou a 10 gols em nove jogos na atual temporada, a melhor marca em um início de temporada da carreira do atacante desde que ele começou a jogar no profissional do Santos.





Neymar "voando"

Na temporada 2014/2015 pelo Barcelona e na temporada 2018/2019 pelo PSG, Neymar precisou de 10 partidas para marcar seus primeiros 10 gols, o que era seu recorde até então. Além dos 10 gols, Neymar possui sete assistências na temporada. O brasileiro chega a oito gols e assume a artilharia do Campeonato Francês.



Na Tabela

Com a sofrida vitória sobre o Brest, o PSG retoma a liderança do Campeonato Francês, com 19 pontos, dois a mais que o vice-líder Lens. O Brest possui apenas cinco pontos, chega a quatro jogos sem vencer e fica na zona de rebaixamento, em 17º.

Vitória sobre o Brest pra começar bem o fds! 🔴🔵 https://t.co/7PFuiPliYn — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) September 10, 2022

O jogo

Neymar voltou a ser o grande destaque do time do PSG contra o Brest. O brasileiro articulou as principais jogadas do primeiro tempo, de amplo domínio do PSG. Aos 27 minutos, Neymar partiu em velocidade, recebeu uma falta de Herelle, que chegou a ser expulso, mas o árbitro voltou atrás no cartão após consultar o VAR.



O time parisiense abriu o placar com Neymar aos 30 minutos. O atacante recebeu ótima assistência de Messi na área, dominou e bateu cruzado com categoria para fazer 1 a 0. O PSG ainda teve outras boas chances nos primeiros 45 minutos, com Messi e Mbappe



No segundo tempo o Brest passou a atacar mais, se lançando mais para o jogo. Após sofrer alguns sustos, o PSG cometeu pênalti com Kimpembe. Islam Slimani foi para a cobrança, mas donnarumma acertou o lado para fazer grande defesa, impedindo o empate do time visitante. Após a chance perdida, o PSG não sofreu novos sustos e segurou a vitória magra em casa.



O PSG volta a campo na próxima terça-feira pela segunda rodada da Liga dos Campeões para enfrentar o Maccabi Haifa. Depois o clube jogará contra o Lyon pelo Campeonato Francês. Já o Stade Brestois jogará em casa contra o Ajaccio no próximo fim de semana.