PSG x Bayern de Munique na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Parc des Princes, em Paris (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O PSG, da França, está na primeira colocação, somando nove pontos em três jogos. Já o Bayern de Munique, da Alemanha, ocupa atualmente a segunda posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

Space

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Kimmich, Pavlovic e Olise; Nicolas Jackson, Harry Kane e Luis Diaz. Técnico: Vincent Kompany.

PSG X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA