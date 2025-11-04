Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PSG x Bayern de Munique na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:02)
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Parc des Princes, em Paris (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O PSG, da França, está na primeira colocação, somando nove pontos em três jogos. Já o Bayern de Munique, da Alemanha, ocupa atualmente a segunda posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Space
  • HBO Max 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Kimmich, Pavlovic e Olise; Nicolas Jackson, Harry Kane e Luis Diaz. Técnico: Vincent Kompany.

PSG X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)
  • Data: 04/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de João Paulo Silva, presidente do Ceará, no gramado do Castelão

Jogada

Bastidores: presidente do Ceará vibra após vitória e projeta reta final decisiva na Série A

Vídeo de fala de João Paulo Silva no vestiário do Castelão foi divulgado pelo Vovô

Daniel Farias Há 29 minutos
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

PSG x Bayern de Munique na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Andrew Robertson, do Liverpool, e Jude Bellingham, do Real Madrid, durante jogo da Champions League

Jogada

Liverpool x Real Madrid na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Real Sociedad e Real Madrid duelam por vaga na final da Copa do Rei da Espanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do Clássico-Rei

Jogada

Ceará x Fortaleza: mais de 42 mil pessoas confirmam presença em jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira 03 de Novembro de 2025

Jogada

'A prioridade é a Seleção Brasileira', diz Ancelotti ao anunciar convocados de Flamengo e Palmeiras

Equipes disputam o título da Libertadores e do Brasileirão

Redação 03 de Novembro de 2025