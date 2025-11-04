PSG x Bayern de Munique na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões
PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Parc des Princes, em Paris (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O PSG, da França, está na primeira colocação, somando nove pontos em três jogos. Já o Bayern de Munique, da Alemanha, ocupa atualmente a segunda posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Space
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Bischof; Kimmich, Pavlovic e Olise; Nicolas Jackson, Harry Kane e Luis Diaz. Técnico: Vincent Kompany.
PSG X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)
- Data: 04/11/2025 (terça-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)