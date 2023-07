PSG aceita proposta bilionária de Al-Hilal, mas Mbappé deseja ficar na Europa

Mbappé poderá deixar o Paris Saint-Germain para a Arábia Saudita. O time parisiense aceitou a oferta de 300 milhões de euros (R$1,57 bilhão de reais) do Al-Hilal pelo jogador. O valor oferecido seria um recorde na historia do futebol. No entanto, o acordo é somente entre os clubes. O time interessado precisaria convencer o atacante de 24 anos, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O craque francês deve recusar a proposta, pois ele está decidido a seguir atuando por mais uma temporada no PSG e se transferir só após um ano, ao fim do contrato. Assim, o futuro do atleta segue incerto.

Caso a negociação com o time árabe se concretize, seria a maior da história. Superaria, inclusive, a ida de Neymar do Barcelona para o PSG, em 2017, quando o clube francês desembolsou 222 milhões de euros.

Mbappé, que não participa da pré-temporada do PSG, sofre pressão para aceitar a proposta do time árabe e ainda corre o risco de ficar sem atuar por um ano. No entanto, a decisão de ir ou não para o Al-Hilal está nas mãos dele.

No time árabe, o salário dele poderia chegar a 700 milhões de euros (R$3,7 bilhões de reais) por ano de contrato, incluindo acordos comerciais. A informação é do L'Équipe.