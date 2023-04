Mbappé faz críticas a ação do PSG focada em sua imagem

Kylian Mbappé ficou incomodado com um vídeo promocional divulgado pelo Paris Saint-Germain para divulgar a campanha de venda de ingressos para a próxima temporada. A peça é totalmente focada na imagem do atacante de 24 anos, que aparece dizendo algumas palavras de carinho ao clube parisiense. Também são exibidos lances do francês em campo, sem nenhum destaque para outros jogadores importantes, como Neymar e Messi.

"Eu não estou de acordo com a publicação desse vídeo", disse Mbappé em um comunicado publicado em sua página oficial do Instagram nesta quinta-feira. "O PSG é um grande clube e uma grande família para mim, mas definitivamente não é o Kylian Saint-Germain", completa.

Nas imagens, Mbappé aparece na arquibancada do Parque dos Príncipes e fala sobre a importância da torcida do PSG. Ao criticar a ação promocional, disse ter concedido a entrevista sem saber como ela seria utilizada. "Pareceu apenas mais uma entrevista normal durante um dia de marketing no clube", afirmou

A situação tem alguma dose de desconforto por causa de uma série de acontecimentos no clube parisiense. Antes do início da temporada, quando o atacante francês quase foi para o Real Madrid, muito se especulou sobre o poder de tomar decisões internas que o PSG teria concedido a ele, junto com um salário astronômico, para impedir sua saída.

Embora também tenha sido criticado pela eliminação ainda nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Mbappé costuma ser tratado de forma mais tolerante pela torcida, que é mais incisiva ao cobrar Messi e Neymar. No último domingo, aliás, o argentino foi vaiado no Parque dos Príncipes durante derrota por 1 a 0 para o Lyon.