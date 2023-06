Mbappé não tem interesse em renovar contrato com o PSG, diz imprensa europeia

Kylian Mbappé decidiu não renovar com o PSG. A temporada 2023-24 será a última do jogador na equipe francesa, de acordo com o jornal L'Équipe. O atacante não ativará cláusula de renovação do vínculo com o clube em junho do próximo ano. Assim, ele ficará livre no mercado para assinar novo contrato.

Nesta segunda-feira, Mbappé enviou uma carta ao PSG explicando sua decisão, mas internamente o clube não compreende a decisão e vê a medida como uma manobra do atleta para ser vendido ou fazer um novo contrato.

A cláusula presente no documento em vigor é semelhante à acionada por Neymar no último ano e que estendeu o vínculo com o time de Paris unilateralmente até 2027. Ou seja, cabe ao jogador decidir se fica ou sai do clube.

No Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé recebe atualmente US$ 120 milhões por ano, cerca de R$ 600 milhões. Na última negociação para permanência do craque de 24 anos, o clube deu carta branca ao atleta para escolher inclusive com quais jogadores não queria mais atuar.

REAL

Quem se anima novamente com a possibilidade de contar com Mbappé é o Real Madrid. O presidente do time merengue, Florentino Pérez, afirmou na última semana a torcedores que ainda contará com francês no elenco, mas sua contratação não seria feita agora Se esperar mais seis meses, a equipe da capital espanhola poderá firmar um pré-contrato com o atacante e não arcará com multa rescisória, apesar das vultosas luvas que estarão no acordo.

De acordo com o jornal Marca, o Real Madrid se animou com a notícia e espera que Mbappé e PSG tomem a iniciativa. O periódico cita ainda que a contratação do francês preencheria a lacuna deixada por Karim Benzema, que partiu para o saudita Al-Ittihad. No entanto, o clube se preocupa com o relacionamento em seu vestiário e não quer voltar a conviver com crises de ciúmes.

Após Lionel Messi deixar o PSG com rusgas por uma viagem à Arábia Saudita que resultou em faltas a treinamentos, o clube parisiense também deixou as portas abertas para a saída de Neymar. O brasileiro é cotado em clubes ingleses e sauditas, mas o plano para sua negociação pode tomar novos rumos diante do movimento de Mbappé.

O clube da capital francesa ainda não definiu quem será seu novo treinador, diante do provável desligamento de Christophe Galtier A imprensa local já elencou vários nomes, entre eles Luis Enrique, José Mourinho, Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Thiago Motta, Marcelo Gallardo e o palmeirense Abel Ferreira.