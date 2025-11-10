Próximo adversário do Fortaleza, Atlético-MG é o time que mais marca gol de falta na Série A 2025
Galo joga contra o Leão na Série A nesta quarta-feira (12) em jogo atrasado
O Atlético Mineiro é o próximo adversário do Fortaleza na Série A, em jogo na quarta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30 em jogo atrasado da 16ª rodada. E o Galo, que vem de 6 jogos de invencibilidade e 12 gols marcados, é o clube que mais fez gol de falta na Série A do Brasileiro.
São 5 gols assim, sendo 3 de Hulk, o último diante do Sport, na vitória por 4x2 na Ilha do Retiro, no sábado. Ele já havia marcado dois em um único jogo, contra o Palmeiras, no 1º turno, na derrota por 3 x 2, em São Paulo. Além disso, o atacante marcou ainda um gol olímpico no Brasileirão 2025.
Scarpa e Igor Gomes também marcaram gols de falta pelo Atlético na Série A.
Nessa 33ª rodada, outro gol de falta foi marcado por Matheus Pereira, do Fortaleza, que empatou jogo contra o Grêmio, por 2 x 2, no Castelão, no domingo (9). Mas o volante tricolor está suspenso e não enfrenta o Galo.
No total, são 15 gols de falta até essa 33ª rodada.
Gols de falta no Brasileirão 2025 por clube:
5 - Atlético-MG
2 - Corinthians
1 - Bahia
1 - Cruzeiro
1 - Flamengo
1 – Fluminense
1 - Fortaleza
1 - Mirassol
1 – Red Bull Bragantino
1 – Vasco
Gols de falta no Brasileirão 2025:
3 - Hulk (Atlético-MG)
2 - Matheuzinho (Corinthians)
1 - Arrascaeta (Flamengo)
1 – Gustavo Scarpa (Atlético-MG)
1 - Igor Gomes (Atlético-MG)
1 - Jhon Jhon (Red Bull Bragantino)
1 - Matheus Pereira (Cruzeiro)
1 - Matheus Pereira (Fortaleza)
1 - Philippe Coutinho (Vasco)
1 - Reinaldo (Mirassol)
1 – Renê (Fluminense)
1 - Rodrigo Nestor (Bahia)
*A lista foi publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)