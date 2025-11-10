Diário do Nordeste
Próximo adversário do Fortaleza, Atlético-MG é o time que mais marca gol de falta na Série A 2025

Galo joga contra o Leão na Série A nesta quarta-feira (12) em jogo atrasado

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:18)
Jogada
Legenda: Hulk já marcou 3 gols de falta na Série A
Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético Mineiro é o próximo adversário do Fortaleza na Série A, em jogo na quarta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30 em jogo atrasado da 16ª rodada. E o Galo, que vem de 6 jogos de invencibilidade e 12 gols marcados, é o clube que mais fez gol de falta na Série A do Brasileiro.

São 5 gols assim, sendo 3 de Hulk, o último diante do Sport, na vitória por 4x2 na Ilha do Retiro, no sábado. Ele já havia marcado dois em um único jogo, contra o Palmeiras, no 1º turno, na derrota por 3 x 2, em São Paulo. Além disso, o atacante marcou ainda um gol olímpico no Brasileirão 2025.

Scarpa e Igor Gomes também marcaram gols de falta pelo Atlético na Série A.

Legenda: Hulk fez seu 3º gol de falta na Série A pelo Galo contra o Sport na Ilha do Retiro
Foto: Pedro Souza / Atlético

Nessa 33ª rodada, outro gol de falta foi marcado por Matheus Pereira, do Fortaleza, que empatou jogo contra o Grêmio, por 2 x 2, no Castelão, no domingo (9). Mas o volante tricolor está suspenso e não enfrenta o Galo.

No total, são 15 gols de falta até essa 33ª rodada.

Gols de falta no Brasileirão 2025 por clube:

5 - Atlético-MG

2 - Corinthians

1 - Bahia

1 - Cruzeiro

1 - Flamengo

1 – Fluminense

1 - Fortaleza

1 - Mirassol

1 – Red Bull Bragantino

1 – Vasco

Gols de falta no Brasileirão 2025:

3 - Hulk (Atlético-MG)

2 - Matheuzinho (Corinthians)

1 - Arrascaeta (Flamengo)

1 – Gustavo Scarpa (Atlético-MG)

1 - Igor Gomes (Atlético-MG)

1 - Jhon Jhon (Red Bull Bragantino)

1 - Matheus Pereira (Cruzeiro)

1 - Matheus Pereira (Fortaleza)

1 - Philippe Coutinho (Vasco)

1 - Reinaldo (Mirassol)

1 – Renê (Fluminense)

1 - Rodrigo Nestor (Bahia)

*A lista foi publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

