Provável escalação da Seleção Brasileira para enfrentar Guiné tem novidade; veja time

O técnico interino Ramon Menezes deve promover a estreia do meio-campista Joelinton com a camisa da Seleção Brasileira neste sábado (17), quando o Brasil encara a Guiné em amistoso internacional. O nordestino de 26 anos, que atualmente veste a camisa do Newcastle, treinou como titular nas atividades desta terça-feira (13).

De acordo com informações divulgadas pelo GE, o time titular utilizado por Ramon nos treinamentos foi composto por: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Junior e Richarlison. Joelinton é o único que não disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Apesar do esboço feito por Ramon Menezes, o time titular ainda pode sofrer alterações até o amistoso contra Guiné. O treino tático realizado nesta terça-feira foi apenas o primeiro desde que os jogadores se reuniram na Espanha, onde acontece a partida. A Seleção Brasileira treinou no CT do Espanyol.

Brasil e Guiné entram em campo neste sábado (17), às 16h de Brasília, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP), para disputar um amistoso internacional entre seleções. Será o segundo compromisso da Amarelinha após a disputa da Copa do Mundo de 2022. Em março, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 para Marrocos.