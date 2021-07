Programação das Olimpíadas: veja horários deste sábado (31)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado neste sábado (31). O futebol masculino, além do vôlei masculino e feminino e do handebol feminino, representarão o esporte coletivo do país hoje.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO | PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (31)

PROGRAMAÇÃO - MADRUGADA

Vela: Finn - Jorge Zarif (BRA) - 00h05

Vela: 49er - Marco Grael e Gabriel Borges (BRA) - 00h05

Vela: 49er FX - Martine Grael e Kahena Kunze (BRA) - 00h05

Vela: Nacra 17 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (BRA) - 00h05

Tênis: Duplas feminina - Luisa Stefani e Laura Pigossi (BRA) x Kudermetova e Vesnina (ROC) - 03h

Handebol feminino: Brasil x Suécia - 04h15

Vôlei feminino: Sérvia x Brasil - 04h25

PROGRAMAÇÃO - MANHÃ

Boxe: Wanderson Oliveira (BRA) x Dzmitry Asanau (BLR) - 06h18

Futebol masculino: Brasil x Egito - 07h

Atletismo: Salto em distância masculino - Samory Uiki (BRA) - 07h10

Atletismo: 100m masculino - Paulo André de Oliveira (BRA) - 07h45

Atletismo: 100m masculino - Felipe Bardi (BRA) - 07h45

Atletismo: 100m masculino - Rodrigo Nascimento (BRA) - 07h45

PROGRAMAÇÃO - NOITE

Hispimo: CCE - Cross Country equipe (BRA) - 19h45

Hispimo: CCE - Cross Country individual - Carlos Parro (BRA) - 19h45

Hipismo: CCE - Cross Country individual - Marcelo Tosi (BRA) - 19h45

Hispimo: CCE - Cross Country individual - Rafael Losano (BRA) - 19h45

Atletismo: 3000m com obstáculos feminino - Simone Ferraz (BRA) - 21h40

Atletismo: 3000m com obstáculos feminino - Tatiane Raquel da Silva (BRA) - 21h40

Atletismo: Salto em distância feminino - Eliane Martins (BRA) - 21h50

Atletismo: 400m masculino - Lucas Carvalho (BRA) - 22h45

Wrestling: 76 kg estilo livre feminino - Aline Silva (BRA) - 23h

Wrestling: 130 kg greco romana - Eduard Soghomonyan (BRA) - 23h

Vôlei masculino: Brasil x França - 23h05