Programação das Olimpíadas: confira os horários deste sábado (07)

O penúltimo dia de Jogos Olímpicos será de decisão para o Brasil. O país estará representado na disputa do ouro com Hebert Conceição, no boxe peso-médio, e no futebol masculino. O vôlei masculino, por sua vez, briga pelo bronze contra a Argentina.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares e SporTV).

Programação - Madrugada

Vôlei masculino (disputa do 3° lugar): Brasil x Argentina - 01h30

Boxe (peso-médio - final): Hebert Conceição (BRA) x Oleksandr Khyzhiniak (SUE) - 02h45

Programação - Manhã

Hipismo: Saltos por equipes misto (BRA) - 07h

Futebol masculino: Brasil x Espanha - 08h30

Programação - Noite

Atletismo: Maratona masculino - Daniel Chaves (BRA) - 19h

Atletismo: Maratona masculino - Daniel Nascimento (BRA) - 19h

Atletismo: Maratona masculino - Paulo Roberto de Paula (BRA) - 19h