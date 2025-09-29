Principal organizada do São Paulo fará protesto em jogo contra o Ceará no Morumbis

A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, convocou um protesto contra o time para esta segunda-feira (29), data do jogo contra o Ceará, pela Série A do Brasileirão. O protesto está marcado para o portão principal do Morumbis, palco da partida.

“Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados. [...] Traga o seu cartaz, faixa, a sua indignação escrita”, disse a torcida organizada em convocação publicada em seu perfil nas redes sociais.

Legenda: Ferreirinha durante São Paulo x LDU na Libertadores Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

A chateação do torcedor do São Paulo tem relação principalmente com a eliminação da equipe paulista da Libertadores. No último meio de semana, o time perdeu para a LDU no Morumbis, confirmando sua eliminação nas quartas de final do torneio.

São Paulo e Ceará se enfrentam às 20h desta segunda, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. O protesto dos torcedores está marcado para 18h, apenas duas horas antes do início da partida desta noite.