Principal organizada do São Paulo fará protesto em jogo contra o Ceará no Morumbis

Equipe paulista foi eliminada da Libertadores e deixou torcedores chateados

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:29)
Jogada
A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, convocou um protesto contra o time para esta segunda-feira (29), data do jogo contra o Ceará, pela Série A do Brasileirão. O protesto está marcado para o portão principal do Morumbis, palco da partida.

“Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados. [...] Traga o seu cartaz, faixa, a sua indignação escrita”, disse a torcida organizada em convocação publicada em seu perfil nas redes sociais.

A chateação do torcedor do São Paulo tem relação principalmente com a eliminação da equipe paulista da Libertadores. No último meio de semana, o time perdeu para a LDU no Morumbis, confirmando sua eliminação nas quartas de final do torneio.

São Paulo e Ceará se enfrentam às 20h desta segunda, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. O protesto dos torcedores está marcado para 18h, apenas duas horas antes do início da partida desta noite.

