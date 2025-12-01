Diário do Nordeste
Presidente do Flamengo provoca rivais e projeta título já contra o Ceará; veja vídeo

Rubro-Negro enfrenta o Vovô nesta quarta-feira

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:08)
Jogada
Legenda: Eduardo Baptista, presidente do Flamengo.
Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Presidente do Flamengo, Eduardo Baptista provocou os próximos adversários do time no Campeonato Brasileiro. Após o título da Libertadores, vai enfrentar Ceará e Mirassol para confirmar o título da Série A. A declaração do mandatário foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais. Nele, o dirigente exibe a medala recém conquistar e manda o recado. 

"Não fica p..., não. Guarda para quarta-feira para ficar p... uma vez só. Está bom? Assim é melhor", finalizou a declaração aos risos. 

Quarta-feira (3) a equipe pode confirmar o título nacional diante do Ceará, no Maracanã, em jogo da penúltima rodada da competição. A equipe lidera a disputa com folga: soma 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras, restando apenas duas rodadas. 

Na última ronda, o Rubro-Negro enfrenta o Mirassol fora de casa, no domingo. A equipe orecisa apenas de mais dois pontos para selar o título de 2025. Para isso, basta vencer o Vovô. Caso não consiga, ainda poderá levantar a taça se o Palmeiras não superar o Atlético-MG na Arena MRV.

VEJA VÍDEO:

