Presidente do Flamengo provoca rivais e projeta título já contra o Ceará; veja vídeo

Presidente do Flamengo, Eduardo Baptista provocou os próximos adversários do time no Campeonato Brasileiro. Após o título da Libertadores, vai enfrentar Ceará e Mirassol para confirmar o título da Série A. A declaração do mandatário foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais. Nele, o dirigente exibe a medala recém conquistar e manda o recado.

"Não fica p..., não. Guarda para quarta-feira para ficar p... uma vez só. Está bom? Assim é melhor", finalizou a declaração aos risos.

Quarta-feira (3) a equipe pode confirmar o título nacional diante do Ceará, no Maracanã, em jogo da penúltima rodada da competição. A equipe lidera a disputa com folga: soma 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras, restando apenas duas rodadas.

Na última ronda, o Rubro-Negro enfrenta o Mirassol fora de casa, no domingo. A equipe orecisa apenas de mais dois pontos para selar o título de 2025. Para isso, basta vencer o Vovô. Caso não consiga, ainda poderá levantar a taça se o Palmeiras não superar o Atlético-MG na Arena MRV.

