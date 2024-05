Presidente do Ceará reforça apoio ao voto de sócios e confirma saída do cargo ao fim do mandato

João Paulo Silva, presidente do Ceará, reforçou o seu apoio à pauta do voto de sócios-torcedores em eleições do Alvinegro de Porangabuçu. O mandatário ainda confirmou que irá convocar a assembleia para votação do novo estatuto do clube.

“Eu irei marcar a convocação dessa assembleia nos próximos dias. Vou brigar, vou lutar, vou vestir essa camisa de fazer o sócio-torcedor votar, estou muito obstinado nisso. fazer com que o sócio-torcedor vote já para o próximo presidente”, disse em entrevista nesta quarta-feira (29).

Eu tive essa semana uma reunião com o presidente do Conselho, Herbet, ele sabe do nosso propósito, eu também sei do dele. É trabalhar com a assembleia geral para que o nosso torcedor possa participar diretamente da eleição do próximo presidente. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Além de tratar sobre a pauta do voto de sócios-torcedores e da convocação da assembleia para a votação sobre o novo estatuto, João Paulo confirmou mais uma vez que não será candidato a reeleição no Vovô.

“Já deixei claro que no final do ano eu saio, não vou para a reeleição”, completou o mandatário alvinegro.

Legenda: João Paulo Silva em entrevista coletiva Foto: Israel Simonton/Ceará SC

Na última segunda-feira (27), foi finalizada a terceira e última reunião do Conselho Deliberativo do Ceará que discutiu a mudança estatutária do Vovô com a finalização do anteprojeto. A definição da aprovação ou não será em assembleia, ainda sem data definida.

EMENDAS PRINCIPAIS