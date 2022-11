Prêmio Bola de Prata define seleção da Série A com domínio do Palmeiras; veja escalação

A ESPN Brasil realizou nesta segunda-feira (14) a entrega do prêmio Bola de Prata que premia os melhores da Série A do Campeonato Brasileiro. O campeão Palmeiras esteve representado por sete jogadores, além do técnico Abel Ferreira.

Corinthians, Flamengo e Fluminense também tiveram representantes na lista da emissora.

O volante Du Queiroz, do Corinthians, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, enquanto o atacante Róger Guedes, também do Timão, recebeu o prêmio de gol mais bonito da Série A. O meio-campista Gustavo Scarpa, do Palmeiras, além do troféu Bola de Prata, recebeu o Bola de Ouro, por ser eleito o melhor do campeonato.

Veja escalação do Bola de Prata

Cássio; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; André, Zé Rafael, Arrascaeta e Gustavo Scarpa; Dudu e Germán Cano. Técnico: Abel Ferreira.

TODOS OS VENCEDORES!



Esses foram os ganhadores do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet 2022 do Campeonato Brasileiro masculino!#BolaDePrataESPN pic.twitter.com/qGzwgIrSc9 — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) November 14, 2022

Dudu conquista 5ª Bola de Prata da carreira

O atacante Dudu, destaque do Palmeiras na temporada, conquistou a 5ª Bola de Prata da carreira. Com 66 jogos na temporada, o camisa 7 do alviverde marcou 10 gols e deu 13 assistências, e entrou na lista da emissora de televisão. Em 2018, o jogador recebeu também a Bola de Ouro, por ser eleito o melhor jogador do campeonato.

