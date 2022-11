Com derrota do Internacional, Palmeiras é campeão brasileiro antes de jogar contra o Fortaleza

O Palmeiras conquistou o título de campeão brasileiro da Série A de 2022 antes mesmo de entrar em campo na noite desta quarta-feira (2). Com a derrota do Internacional para o América Mineiro por 1 a 0, o time paulista não poderá mais ser alcançado por nenhum adversário e assim, conquista o título de forma antecipada três rodadas antes do fim do campeonato.

A conquista do time comandada por Abel Ferreira é a 11ª do time no Campeonato Brasileiro. Com uma campanha que já somam 21 vitórias até agora, a equipe já acumula 74 ponto, e ainda tem mais quatro partidas para fazer.

Melhor ataque, melhor defesa, segundo melhor mandante e invicto como visitante, o Verdão lidera desde a 10ª rodada. No Brasileirão, o time alviverde sofreu apenas 22 gols e saiu de campo sem ser vazado em 18 das 34 partidas.

Entre os maiores treinadores da história do Palmeiras, Abel chega ao seu segundo ano no Brasil com a chance de confirmar o sexto título.

Jogo contra o Fortaleza

Já sabendo do resultado, o Palmeiras entra em campo às 21h30 contra o Fortaleza. Os dois times vivem momentos positivos no Campeonato, o Verdão está invicto há 19 rodadas e o Tricolor há oito. O time de Abel Ferreira está bem alojado no topo da tabela durante grande parte do torneio, enquanto o Fortaleza passou um turno inteiro na zona de rebaixamento e 14 rodadas na lanterna.

A equipe de Vojvoda se recuperou no returno e faz a 3ª melhor campanha do período, atrás apenas do Internacional e do próprio Palmeiras.