Portugal goleia Armênia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Bruno Fernandes e João Neves brilham em goleada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:00)
Jogada
Legenda: Portugal garantiu vaga na Copa do Mundo 2026
Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Portugal está oficialmente com vaga garantida na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (16), a seleção portuguesa venceu a Armênia por 9 a 1 e assegurou a classificação mesmo sem a presença de Cristiano Ronaldo, que estava suspenso.

Bruno Fernandes e João Neves foram os grandes nomes da goleada, com três gols cada. Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição completaram o placar, enquanto Spertsyan fez o único gol armênio.

Foi uma atuação soberba dos lusitanos, que abriram o placar com Renato Veiga, de cabeça. A Armênia até esboçou fazer jogo duro, empatando com Spertsyan, mas este foi o único lance de perigo. Daí pra frente, foi um passeio português.

Gonçalo Ramos, João Neves (2x) e Bruno Fernandes construíram a goleada logo na etapa inicial. No 2º tempo, Portugal não diminuiu o ritmo e Bruno Fernandes (2x), João Neves e Francisco Conceição sacramentaram o 9 a 1.

