Por que o transfer ban do Ceará ainda consta no site da Fifa? Entenda o processo

O transfer ban do Ceará ainda consta no site da Federação Internacional de Futebol (Fifa) na manhã desta segunda-feira (15), mesmo após a atualização semanal do portal. O fato deixou torcedores do clube apreensivos nas redes sociais.

Em contato com a reportagem do Diário do Nordeste, Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, esclareceu que a atualização acontecerá nos próximos dias, mas que mesmo constando no site, o Ceará está livre para registrar jogadores. A Federação Cearense de Futebol (FCF) também foi notificada pela Fifa de que o transfer ban foi retirado.

A expectativa do Ceará é que o nome do clube seja retirado da lista no site da Fifa nos próximos dias. Com a janela de transferências abertas desde a última quarta-feira (10), o Vovô não anunciou, até o momento, nenhuma contratação, mas tem acerto com o atacante Lucas Rian, que já treina com o elenco em Porangabuçu.

Legenda: Sede do Ceará Sporting Club Foto: Thiago Gadelha/SVM

A Fifa suspendeu na última quarta-feira (10) o transfer ban sofrido pelo Ceará, após o clube executar, na última segunda-feira (8), o pagamento da parcela em atraso junto ao Yokohama-JAP pela compra do atacante Saulo Mineiro.

O Vovô depositou R$ 1,12 milhão na conta do clube japonês e comunicou à Fifa logo que a transferência internacional foi realizada, juntamente com a petição de queda do transfer ban. A punição foi retirada logo que o pagamento foi comprovado junto ao Yokohama.

O valor pago é referente à segunda parcela da compra de Saulo Mineiro, que custou R$ 3 milhões ao Alvinegro de Porangabuçu.