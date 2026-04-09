Platense x Corinthians na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernando Diniz faz sua estreia nesta quinta-feira (9)
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Platense e Corinthians se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (9), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Platense x Corinthians terá transmissão da Disney+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Platense

Borgogno; Saborido, Vázquez (Raggio), Cuesta e Silva; Gómez, Ferreira e Barrios; Mainero, Lencina e Gauto. Técnico: Walter Zunino

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Allan e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

Platense x Corinthians

Data e hora: 9 de abril, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina

