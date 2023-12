Pikachu e Calebe falam sobre último jogo no Castelão e convocam torcida: 'fazer uma linda festa'

Os meia-atacantes Yago Pikachu e Calebe falaram sobre a preparação do Fortaleza para enfrentar o Goiás, neste domingo (3), na última partida do Tricolor do Pici diante de seu torcedor na temporada 2023.

"Último jogo em casa, um jogo que vale muito, uma vitória nos garante matematicamente em uma competição internacional novamente. É isso que a gente vai em busca e a gente espera o apoio do torcedor", destacou Yago Pikachu.

Calebe Jogador do Fortaleza É um jogo importante, diante da nossa casa, Castelão, conto com a torcida de todo mundo. É o último jogo na nossa arena, então convido o torcedor para torcer como vocês sempre fazem, fazer uma linda festa e garantir mais três pontos no campeonato.

A partida pode ser muito importante para as pretensões do Leão na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Em 2023, o Fortaleza foi vice-campeão do torneio, na melhor campanha de um nordestino na história da competição.

"A gente está em uma reta final, então todo esforço é válido para que a gente possa fazer esses dois jogos no mais alto nível possível e conseguir as vitórias nesses jogos", completou Yago Pikachu.