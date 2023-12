Fortaleza disputa premiação milionária na Série A de 2023; confira bônus por posição na tabela

O Fortaleza disputa uma premiação milionária nas últimas rodadas da Série A de 2023. Isso porque cada posição a mais na tabela de classificação pode render um bônus previsto em contrato com a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No momento, o time cearense é o 11º colocado, com 48 pontos. Restando dois jogos, pode subir até para a 8ª colocação, o que acarreta um alto impacto financeiro na arrecadação do fim da temporada.

Caso termine onde está, embolsa R$ 20,4 milhões. Se entrar no G-10, ganha R$ 26,1 milhões. Vale ressaltar que os prêmios são até o 16º, que fatura R$ 16 milhões - os rebaixados não ganham nada. Os montantes foram divulgados inicialmente pelo Blog do Kempes e são valores brutos dos prêmios.

Premiação da Série A de 2023 por posição de cada clube:

1º colocado: R$ 47,5 milhões

2º colocado: R$ 45,1 milhões

3º colocado: R$ 42,7 milhões

4º colocado: R$ 40,3 milhões

5º colocado: R$ 37,9 milhões

6º colocado: R$ 35,5 milhões

7º colocado: R$ 33,1 milhões

8º colocado: R$ 30,7 milhões

9º colocado: R$ 28,3 milhões

10º colocado: R$ 26,1 milhões

11º colocado: R$ 20,4 milhões

12º colocado: R$ 19,5 milhões

13º colocado: R$ 18,6 milhões

14º colocado: R$ 17,7 milhões

15º colocado: R$ 16,8 milhões

16º colocado: R$ 16 milhões

Legenda: O Fortaleza briga para entrar no G-10 da Série A de 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

Os números apresentados são apenas uma parte da receita obtida pelos clubes da 1ª divisão. No âmbito geral, os times dividem o montante bilionário da competição em: 30% pela colocação final na tabela, 30% pela quantidade de partidas exibidas na TV Aberta, e ainda 40% de forma igualitária.

Além disso, há o valor repassado pelo Pay Per View, que envolve assinaturas da TV Fechada. Esse modelo fica em vigor até o fim de 2024, quando o contrato com a Rede Globo é encerrado. A partir de 2025, um novo mecanismo entrará em prática, com a criação dos blocos econômicos das Ligas.

Ceará e Fortaleza, por exemplo, são membros da Liga Forte União, que já iniciou as comercializações de venda dos direitos econômicos. O presidente tricolor Marcelo Paz é também mandatário do grupo. A iniciativa quer ampliar e equilibrar a distribuição de receita dentro do futebol brasileiro.