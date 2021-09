Peru x Uruguai pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção do Peru entra em campo nesta quinta-feira (2), às 22h (horário de Brasília), contra o Uruguai, pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Nacional de Lima, em Lima, solo peruano.

As equipes vivem momentos distintos na competição. A seleção peruana ocupa a última colocação, com apenas quatro pontos. Na última partida, venceu o Equador, por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória nas Eliminatórias. O Uruguai, por sua vez, ocupa a 4ª posição, com oito pontos.

Palpites

Escalação

Peru

Gallese; Advincula, Santamaria, Callens e Lopez; Tapia e Yotun; Carrillo, Pena e Cueva; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Uruguai

Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godin e Vina; Valverde, Vecino e Bentacour; Arrascaeta; Rodriguez e Gomez. Técnico: Óscar Tabárez.

Ficha técnica

Peru x Uruguai - 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima (PER)

Data: 02/09/2021 (quinta-feira)

Horário: 22h (de Brasília)

Transmissão: tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)