Peru x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa: acompanhe ao vivo

O Peru entra em campo nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Paraguai, pela 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O duelo acontece no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Peru x Paraguai | acompanhe ao vivo

A partida é decisiva para os peruanos: vitória garante a equipe viva por uma vaga no Mundial do Catar. Em caso de empate ou derrota, o time de Ricardo Gareca precisará torcer por tropeços de Colômbia e Chile.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Peru x Paraguai

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)

Data: 29/03/2022 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Transmissão: SporTV 3

Prováveis escalações

Peru: Gallese; Advíncula, Callens, Zambrano e Miguel Trauco; Tapia, Gonzáles, Edison Flores, Gabriel Costa e Cueva; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Paraguai: Antony Silva; Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Andrés Cubas, Sánchez, Almirón e Richard Ortiz; Julio Enciso e Sebastián Ferreira. Técnico: Guillermo Schelotto.