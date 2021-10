Pelo oitavo ano seguido, LeBron James lidera lista de atletas mais bem pagos da NBA; veja lista

Um dos maiores jogadores da história da NBA, o ala LeBron James está mais uma vez no topo da lista da Forbes dos atletas mais bem pagos da liga americana de basquete.

Na última temporada, o astro do Los Angeles Lakers faturou US$ 111,2 milhões (cerca de R$ 606 milhões), entre ganhos dentro e fora das quadras. É o oitavo ano seguido que LeBron lidera a lista da Forbes.

Do valor embolsado por LeBron James, 70 milhões são provenientes de empreendimentos e publicidade. O ala tem contrato milionário com a Nike, além de ter estrelado o filme 'Space Jam: Um novo Legado'. No mundo dos games, o astro virou personagem do jogo ‘Fortnite’.

O ala-armador Stephan Curry, do Golden State Warriors, ocupa a 2ª posição, com uma fortuna de US$ 92,8 milhões (cerca de R$ 506,6 milhões). Já o ala-pivô do Brooklyn Nets, Kevin Durant, acumula US$ 87,9 milhões (cerca de R$ 479,9 milhões), e fecha o top-3 dos atletas mais bem pagos da NBA.

Confira o TOP-10 dos atletas mais bem pagos da NBA:

LeBron James - US$ 111,2 milhões

Stephen Curry - US$ 92,8 milhões

Kevin Durant - US$ 87,9 milhões

Giannis Antetokounmpo - US$ 80,3 milhões

Russell Westbrook - US$ 74,2 milhões

James Harden - US$ 62,3 milhões

Damian Lillard - US$ 56,3 milhões

Klay Thompson - US$ 54 milhões

Paul George - US$ 47,8 milhões

Jimmy Butler - US$ 47 milhões

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte