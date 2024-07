Paz e Alex Santiago comentam sobre departamento de futebol do Fortaleza: “toda decisão é coletiva”

A decisão do lateral-direito Andrés Herrera, do River Plate, em acertar com um clube da MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos, causou frustração em alguns torcedores do Fortaleza, que acreditavam na contratação do atleta por parte do time cearense.

O episódio gerou críticas direcionadas a peças individuais do departamento de futebol, especialmente ao executivo Bruno Costa, em páginas dedicadas ao Fortaleza. Em uma delas, o CEO do clube, Marcelo Paz, e o presidente da instituição, Alex Santiago, se manifestaram por meio de comentários afirmando que o trabalho voltado ao futebol do Tricolor é coletivo e por isso acertos e erros são compartilhados.

Paz e Santiago postaram exatamente a mesma mensagem, detalhando o funcionamento do departamento de futebol do Fortaleza. Alguns funcionários do clube também endossaram a nota dos dirigentes.

Toda decisão tomada no Fortaleza é coletiva. A responsabilidade é de todos por erros e acertos. Pelas contratações que vieram e que não vieram. Hoje, no Departamento de Futebol do Fortaleza, chefiado por Marcelo Paz e Alex Santiago, conjuntamente, e que tem como membros igualmente atuantes Bruno Costa, Júlio Manso, Marcelo Boeck e Daniel de Paula Pessoa, os méritos e os deméritos são igualmente divididos, assim como em toda instância do futebol: um esporte essencialmente coletivo. Nas vitórias e nas derrotas. A regularidade e os títulos dos últimos anos não vêm da individualidade, e sim da união de um grupo de jogadores, comissão técnica e torcida. A divisão só nos enfraquece. Juntos, vocês todos sabem, somos mais fortes Marcelo Paz e Alex Santiago CEO e presidente do Fortaleza

Legenda: Comentário de Marcelo Paz no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Em abril, o colunista André Almeida, do Diário do Nordeste, já havia publicado sobre o funcionamento coletivo do departamento de futebol do Fortaleza. Na época, logo após a perda do hexacampeonato cearense por parte do Leão, houve críticas e questionamentos a esse setor específico.