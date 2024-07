Conheça Adriana Doce, cearense da seleção brasileira de handebol pelas Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas 2024 começaram em Paris (FRA) nesta quarta-feira (24). O Brasil conta com cinco representantes cearenses na competição. Entre eles, está a atleta de handebol, Adriana Cardoso ou “Adriana Doce”.

Hoje com 33 anos, a cearense nascida em Fortaleza iniciou sua trajetória no Handebol aos 11 anos, pelo Maringá, time do Paraná. Foi nessa época que ganhou o apelido que carrega até hoje, por conta do desenho animado “As Meninas Superpoderosas".

A atleta coleciona títulos na modalidade e carrega a experiência internacional na sua bagagem, tendo passagens por equipes da Dinamarca, da Espanha, da França e de Montenegro. Adriana competiu nas Olimpíadas de Tóquio e segue como peça importante na equipe comandada por Cristiano Rocha.

O Brasil conta ainda com os cearenses Matheus Lima, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Thiago Monteiro no torneio.

Conquistas

Liga Dinamarquesa:

Campeã: 2011/12

Divisão Espanhola de Honra Feminina:

Campeã: 2012/13, 2013/14, 2017/18, 2019/20, 2020/21.[3]

Copa da Rainha de Balonmano:

Campeã: 2012/13, 2013/14, 2018/19.

Vice-campeã: 2017/18

Copa Intersport 2019:

Artilheira

Seleção Brasileira de Handebol

A Seleção Brasileira de Handebol foi ouro no Pan-Americano de Santiago e está no Grupo B da modalidade, junto com Hungria, Países Baixos, Espanha, Angola e França. Pelas Olimpíadas, a equipe já alcançou as quartas de final em Londres 2012 e Rio 2016. No Japão, em 2021, acabou eliminada na fase de grupos.

Legenda: A Seleção Brasileira de Handebol foi ouro no Pan-Americano de Santiago e está no Grupo B da modalidade Foto: Alexandre Loureiro/COB

A equipe brasileira entra em quadra às 9h (de Brasília), contra a Espanha na Arena 6 Paris Sul.