Paulo Baya vibra com adaptação no Ceará e reforça união do grupo: 'confiante e positivo'

Jogador foi titular nos últimos dois jogos da equipe

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:47)
Jogada
Legenda: Paulo Baya, jogador do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Paulo Baya tem sido acionado por Léo Condé no time titular do Ceará. O jogador estava no Fluminense e chegou por empréstimo do Primavera (SP) na última janela de transferências. O atleta, que tem agradado também à torcida, falou sobre a rápida adaptação e o clima do grupo para a sequência da temporada. 

"Entre a gente, o clima está muito bom. Maravilhoso. Isso é super importante. O grupo está sempre alegre, confiante e positivo. A gente vem jogando bem, criando oportunidades, mas faz parte do futebol. Às vezes a gente vem com um volume alto, criando bastante chances, mas não estamos aproveitando da melhor forma possível. E tem momento que a gente está sofrendo e acaba aproveitando bem as oportunidades. Faz parte do futebol. É trabalhar e melhorar a cada dia, a cada treino, para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades e sair com os resultados positivos", afirmou o atleta. 

O atleta de 26 anos também comentou sobre a adaptação ao novo grupo. Ele atuou em quatro partidas pelo Alvinegro e tem ganhado maior minutagem sob comando de Léo Condé. 

"Estou muito feliz pela sequência, pela rápida adaptação ao clube e aos companheiros, que me receberam muito bem. Claro que o primeiro gol, às vezes bate uma ansiedade. Mas estou tranquilo. O importante é estar indo bem e ajudando meus companheiros e ao Ceará, que é mais importante", afirmou o atleta em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (24). 

O Ceará está em 11º na tabela, com 28 pontos somados. A equipe volta a campo na segunda-feira (29), quando visita o São Paulo em jogo da 25ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 20h (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista. 

